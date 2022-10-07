- Игра планируется на следующий год. Всё будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность: матч планируется провести в Москве, по датам - где-то конец февраля, март. Но всё еще будет уточняться. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет - скорее всего, после Нового года, - передает слова представителя Киргизского футбольного союза "РБ Спорт".
24 сентября в Бишкеке состоялся товарищеский матч сборных России и Киргизии, который стал первой игрой нашей национальной команды с ноября 2021 года. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу нашей национальной команды. Забитыми голами в составе подопечных Валерий Карпина отличились Александр Соболев, реализовавший пенальти за нарушение против Даниила Фомина, и Даниил Уткин с результативного паса Николая Комличенко.
Футбольный союз Киргизии - о матче в Москве со сборной России: есть устная договоренность, но всё еще будет уточняться
В Киргизском футбольном союзе прокомментировали информацию о возможном ответном товарищеском матче сборных России и Киргизии в Москве.
Фото: РФС