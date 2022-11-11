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Пономарев: удивлен отсутствию в заявке сборной Сербии Гайича, на месте правого защитника он сильнее Фернандеса

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал отсутствие защитника "армейцев" Милана Гайича в окончательной заявке сборной Сербии на ЧМ-2022.
Фото: Чемпионат.com
– Я удивился отсутствию в составе сборной Сербии Милана Гайича. Мне очень нравится, как он играет правого защитника, очень интересный игрок. Как правый защитник, он даже сильнее Марио Фернандеса, – приводит слова Пономарева "СЭ".

Сербский защитник Милан Гайич перешел в московское ЦСКА летом 2022 года в статусе свободного агента. До этого он выступал за сербский клуб "Црвена Звезда". Контракт Гайича с "армейцами" действует до лета 2025 года. В текущем сезоне у Милана двадцать матчей за ЦСКА, один гол и три результативных передачи. За сборную Сербии Милан Гайич провел всего один матч – 24 марта 2021 года. На приближающемся чемпионате мира по футболу Сербия сыграет в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.


Пономарев Гайич Сборная Сербии
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