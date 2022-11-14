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Колосков: РФС нецелесообразно переходить в Азиатскую конфедерацию. Не надо суетиться. Рано или поздно нас вернут

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, стоит ли РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РИА Новости
– Переходить в Азиатскую конфедерацию нецелесообразно. Что мы будем там делать? Наши клубы и сборную в таком случае ждут очень долгие перелеты. Одно дело лететь в Иран, другое – в Японию. Не факт, что нас и в Азию допустят. Нам же ФИФА запретила тоже играть международные матчи. Я считаю, что все равно не надо суетиться. Рано или поздно нас вернут, – цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Напомним, что сборная России по футболу на неопределенный срок отстранена от официальных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА на неопределенный срок из-за политической обстановки вокруг страны. Сейчас российская национальная команда под руководством Валерия Карпина может принимать участие только в товарищеских играх, на которые согласно ограниченное количество сборных. 24 сентября сборная России одержали волевую победу над Киргизией со счетом 2:1 и голами от Александра Соболева и Даниила Уткина. 17 и 20 ноября состоятся товарищеские встречи с Таджикистаном и Узбекистаном.


Колосков РФС Сборная России
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