– Если посмотреть объективно, россиянам больше не за кого болеть на чемпионате мира (смеется). Мы – единственная православная страна на турнире, логично, что они будут болеть за Сербию. К сожалению, Россия не участвует на турнире, но, надеюсь, россияне нас поддержат, – передает слова Зделара Metaratings.
Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир состоится в Катаре. Сборная Сербии по результатам жеребьевки попала в одну группу с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый матч на чемпионате мира сербы проведут с бразильцами 24 ноября, в 22:00 по московскому времени. Сам Саша Зделар провел всего три матча за сборную своей страны, результативными действиями не отмечался. Его дебют за национальную команду пришелся на 31 мая 2016 года.
Зделар: россиянам больше не за кого болеть на чемпионате мира. Логично, что они будут поддерживать сборную Сербии
Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался о поддержке россиян в адрес сборной Сербии на предстоящем чемпионате мира по футболу.
Фото: Global Look Press