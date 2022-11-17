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Зделар: россиянам больше не за кого болеть на чемпионате мира. Логично, что они будут поддерживать сборную Сербии

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался о поддержке россиян в адрес сборной Сербии на предстоящем чемпионате мира по футболу.
Фото: Global Look Press
– Если посмотреть объективно, россиянам больше не за кого болеть на чемпионате мира (смеется). Мы – единственная православная страна на турнире, логично, что они будут болеть за Сербию. К сожалению, Россия не участвует на турнире, но, надеюсь, россияне нас поддержат, – передает слова Зделара Metaratings.

Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир состоится в Катаре. Сборная Сербии по результатам жеребьевки попала в одну группу с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый матч на чемпионате мира сербы проведут с бразильцами 24 ноября, в 22:00 по московскому времени. Сам Саша Зделар провел всего три матча за сборную своей страны, результативными действиями не отмечался. Его дебют за национальную команду пришелся на 31 мая 2016 года.


Зделар Сборная Сербии Чемпионат Мира
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