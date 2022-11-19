- Это больше было похоже на тренировку, чем на какой-то официальный матч. Искусственное поле тоже определённую роль сыграло, но пока сборная России не показала качественной игры. Не было мотивации и сыгранности, Карпин пробовал новых игроков, Пиняев выглядел более-менее. Буду обязательно смотреть матч сборной России с Узбекистаном, интересно, как наши сыграют. Надеюсь, что игра будет получше, может, и поле будет нормальное, - передает слова Жукова Metaratings.ru.
17 ноября сборная России провела выездной товарищеский матч с национальной командой Таджикистана, которая завершилась вничью со счетом 0:0. Игра проходила в столице Таджикистана Душанбе на искусственном покрытии. 6 российских футболистов в этом матче дебютировали за сборную, 4 из них вышли на поле с первых минут. 20 ноября сборная России сыграет в Ташкенте товарищеский матч со сборной Узбекистана.
Хайп и «пляски на костях» после ничьей России и Таджикистана. Господа, хватит гнобить собственную сборную!
Экс-президент ОКР Жуков об игре Таджикистан - Россия: это больше было похоже на тренировку, чем на официальный матч
Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение о товарищеской встрече нашей национальной команды со сборной Таджикистана.
Фото: РФС