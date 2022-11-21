– На ЧМ-2022 буду поддерживать Сербию. Фаворит мундиаля? Сербия (улыбается). Потому что братские, – приводит слова Глебова "Чемпионат".
Сборная Сербии по результатам жеребьевки оказалась в одной группе с национальными командами Камеруна, Бразилии и Швейцарии. Свой первый матч на чемпионате мира в Катаре сербы проведут с бразильцами. Эта встреча состоится в ближайший четверг, 24 ноября. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Сборная Бразилии считаются одними из главных фаворитов всего ЧМ-2022. После них сербам предстоят игры с Камеруном (28 ноября) и Швейцарией (2 декабря).
Глебов: фаворит чемпионата мира – Сербия. Потому что братские
Полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов рассказал, кому отдает свои симпатии на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Фото: Чемпионат.com