Семин: чемпионат мира в Катаре интересно смотреть – пока получается довольно событийный турнир

Бывший главный тренер "Локомотива
" и сборной России
Юрий Семин поделился мнением о прошедших и предстоящих матчах чемпионата мира в Катаре.
– Чемпионат мира в Катаре интересно смотреть – пока получается довольно событийный турнир. Уже есть сборные, которые произвели неожиданное впечатление – Саудовская Аравия, Испания в какой-то степени. Понятно, что есть сборные, которые еще не до конца раскрылись, не показали все свои сильные стороны. Но от этого становится только интереснее, так что все самое яркое еще впереди, – цитирует Семина "РБ Спорт"
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Напомним, что в 2022 году чемпионат мира по футболу проходит в уникальное и необычное время – не летом, а с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сегодня в Катаре пройдут матчи третьего (финального) тура в группах С и D: в 18:00 по московскому времени в параллельных встречах сыграют Австралия с Данией и Тунис с Францией. Французская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. В 22:00 сыграют Польша с Аргентиной и Саудовская Аравия с Мексикой. Поляки занимают первое место в группе, набрав четыре очка, на счету у Аргентины и Саудовской Аравии по два очка, у Мексики – одно. Первые матчи 1/8 финала состоятся 3 декабря. Первая была уже известна – между собой сыграют сборные Нидерландов и США.