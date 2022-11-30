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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Австралия
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
П1 7.6X 3.95П2 1.46
Тунис
0 - 0 0 0
Франция1 тайм
П1 3.95X 3П2 2.06
Польша
22:00
АргентинаНе начат
П1 8.2X 4.4П2 1.45
Саудовская Аравия
22:00
МексикаНе начат
П1 4.8X 4.2П2 1.68
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Семин: чемпионат мира в Катаре интересно смотреть – пока получается довольно событийный турнир

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Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин поделился мнением о прошедших и предстоящих матчах чемпионата мира в Катаре.
Фото: EPA / VOSTOCK Photo
– Чемпионат мира в Катаре интересно смотреть – пока получается довольно событийный турнир. Уже есть сборные, которые произвели неожиданное впечатление – Саудовская Аравия, Испания в какой-то степени. Понятно, что есть сборные, которые еще не до конца раскрылись, не показали все свои сильные стороны. Но от этого становится только интереснее, так что все самое яркое еще впереди, – цитирует Семина "РБ Спорт".

Напомним, что в 2022 году чемпионат мира по футболу проходит в уникальное и необычное время – не летом, а с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сегодня в Катаре пройдут матчи третьего (финального) тура в группах С и D: в 18:00 по московскому времени в параллельных встречах сыграют Австралия с Данией и Тунис с Францией. Французская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. В 22:00 сыграют Польша с Аргентиной и Саудовская Аравия с Мексикой. Поляки занимают первое место в группе, набрав четыре очка, на счету у Аргентины и Саудовской Аравии по два очка, у Мексики – одно. Первые матчи 1/8 финала состоятся 3 декабря. Первая была уже известна – между собой сыграют сборные Нидерландов и США.


Семин Чемпионат Мира
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