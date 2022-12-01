Иранский журналист: сборная трусливо сыграла с США, Кейруш — первый, кто виноват в уничтожении команды

Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими поделился впечатлениями от невыхода сборной Ирана в плей-офф чемпионата мира 2022.
"Иран сыграл [с США] трусливо. Результатом стал провал и вылет с чемпионата мира. Карлуш Кейруш — первый, кто виноват в поражении и уничтожении сборной Ирана. Эта команда могла выйти в следующую стадию, но все видели, что этого не произошло, в команде царил страх", — цитирует журналиста Sport24
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Иран начал выступление на мировом первенстве в Катаре с разгромного поражения от Англии (2:6), но затем добыл уверенную победу над Уэльсом.
Чтобы пройти в следующую стадию турнира, иранцам было достаточно поделить очки с командой США, но в заключительном туре подопечные Карлуша Кейруша уступили американцам (0:1) и покинули ЧМ-2022.