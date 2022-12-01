Шалимов – о выходе сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022: да пошла эта Польша! Из-за нее сборной России нет в Катаре

Бывший главный тренер "Урала" Игорь Шалимов отреагировал на выход сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022.
– Польша вышла в плей-офф ЧМ-2022? Да пошла эта Польша! Именно поляки первыми отказались играть со сборной России
в стыках, а только потом стали отказываться и другие сборные. Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира в Катаре. Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию и уходить из УЕФА в Азию, – цитирует Шалимова "Чемпионат"
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Сборная Польши вчера встречалась с Аргентиной в финальном туре группового этапа чемпионата мира по футболу-2022, который проходит в Катаре прямо сейчас. Первый тайм завершился со счетом 0:0 (капитан и лидер аргентинской сборной Лионель Месси не смог реализовать пенальти), а во втором аргентинцы забили два безответных мяча. Даже при поражении в третьем туре поляки смогли выйти в плей-офф со второго места в группе. Этого не случилось, если бы Мексика в параллельном матче обыграла сборную Саудовской Аравии с разницей в три мяча, но мексиканцы сумели добиться победы лишь со счетом 2:1. В 1\8 финала сборная Польши встретится с Францией – действующим чемпионом мира.