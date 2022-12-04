Ондуа: Неймар сказал мне, что ему нравится, как я играю. Я не поверил, подумал, что он меня с кем-то перепутал

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, как лидер сборной Бразилии Неймар предложил ему поменяться футболками после очного матча команд.
– После матча Неймар сказал мне, что ему нравится, как я играю. Я даже не поверил, подумал, что он меня с кем-то перепутал. А он говорит: "Ты же пятый номер?" Я ответил, что это я. И так он решил, что мы поменяемся футболками. Мы пожали друг другу руки и пожелали удачи, – приводит слова Ондуа "Матч ТВ"
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Сборные Камеруна и Бразилии встречались между собой 2 декабря, в третьем (финальном) туре группового этапа чемпионата мира по футболу-2022. Бразильцы на тот момент уже обеспечили себе выход из группы, с наибольшей вероятностью с первого места. Камерун обыграл Бразилию со счетом 1:0, с решающим голом в концовке матча, но из группы вместе с Бразилией в плей-офф вышла Швейцария. Неймар получил повреждение в матче первого тура против Сербии, но должен вернуться в основной состав по ходу в течение раунда плей-офф. В 1/8 финала Бразилия встретится со сборной Южной Кореи, которая вышла из группы с национальными командами Португалии (вышла с первого места), Уругвая и Ганы.