Ловрен – о серии пенальти в матче с Японией: возможно, нам нужно пострадать – без этого не будет награды

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 против команды Японии (1:1, 3-1).
"Возможно, так предначертано судьбой, что Хорватия должна играть так. Возможно, нам нужно так пострадать. Но без этого не будет награды", - цитирует футболиста "СЭ
".
Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал мирового первенства благодаря победе над японцами в серии 11-метровых ударов. Это седьмой матч "шашечных" из последних восьми, которые переходили в овертайм.
Соперник хорватов по 1/4 финала ЧМ определится сегодня – Бразилия играет с Южной Кореей и уверенно ведет в счете (4:0).