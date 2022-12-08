Казанский: если Англия сыграет в атаку, у нее прекрасные шансы выйти в полуфинал ЧМ-2022

Спортивный телекомментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира-2022, в котором сойдутся сборные Англии и Франции.
– Если сыграет смело, в атаку – у Англии прекрасные шансы выйти в полуфинал. Если же будет действовать так же опасливо, как с Италией в финале Евро-2020, да еще перейдет на схему с тремя центральными защитниками – в субботу для Англии все может и закончиться, – цитирует Казанского "СЭ"
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Сборные Франции и Англии сыграют между собой послезавтра, 10 декабря, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022, который проходит сейчас в Катаре. До этого французы и англичане обыграли поляков и сенегальцев в 1/8 финала (3:1 и 3:0). Еще ранее, на групповом этапе сборная Франции обыграла Данию и Австралию, но уступила Тунису, а Англия сыграла вничью с США, обыграла Иран и Уэльс. На ЧЕ-2020, проходившем летом 2021 года, сборная Англии под руководством все того же Гарета Саутгейта дошла до финала, где уступила Италии в серии послематчевых пенальти.