Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Казанский: если Англия сыграет в атаку, у нее прекрасные шансы выйти в полуфинал ЧМ-2022

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный телекомментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира-2022, в котором сойдутся сборные Англии и Франции.
Фото: "Коммент.Шоу"
– Если сыграет смело, в атаку – у Англии прекрасные шансы выйти в полуфинал. Если же будет действовать так же опасливо, как с Италией в финале Евро-2020, да еще перейдет на схему с тремя центральными защитниками – в субботу для Англии все может и закончиться, – цитирует Казанского "СЭ".

Сборные Франции и Англии сыграют между собой послезавтра, 10 декабря, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022, который проходит сейчас в Катаре. До этого французы и англичане обыграли поляков и сенегальцев в 1/8 финала (3:1 и 3:0). Еще ранее, на групповом этапе сборная Франции обыграла Данию и Австралию, но уступила Тунису, а Англия сыграла вничью с США, обыграла Иран и Уэльс. На ЧЕ-2020, проходившем летом 2021 года, сборная Англии под руководством все того же Гарета Саутгейта дошла до финала, где уступила Италии в серии послематчевых пенальти.


Казанский Сборная Англии Чемпионат Мира
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Фабрицио Романо: 16-летний бразилец Эндрик перейдет в "Реал". Сумма трансфера составит 60+12 миллионов евро
Спортдиректор "Севильи": новости о переходе Айртона - фейк 1
Анчелотти – о Винисиусе: в нем, как и в Мбаппе, есть нечто выдающееся
Nikkan Sport: японский нападающий Миура перейдет в португальский "Оливейренсе". В феврале игроку исполнится 56 лет 1
Ибрагимович: надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси
Скалони - о матче Нидерланды - Аргентина: завтра встретятся команды, которые всегда стараются атаковать
Луи ван Гал: в 71 я выгляжу как бог 3
Фабрицио Романо: Роналду ждет предложений от европейских клубов 4
Талалаев – о словах Семенова, что при тренере команда жила в стрессе: мне мало интересно 1
Роналду: сборную Португалии не сломят внешние силы, наша нация слишком смелая
Орлов: Черчесов вполне может работать в Бундеслиге 6
Гендиректор "Кайрата": мы работаем по трансферу Алипа в "Зенит" 1
Torcedores: "Севилья" хочет приобрести Айртона. Испанский клуб предложит 8 миллионов евро за игрока 9
Медведев – о трансфере Алипа: не питайтесь слухами 4
Журналист Жарков: "Зенит" выкупил Алипа. Трансфер стал самым дорогим в истории казахстанского футбола 15