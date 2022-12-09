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Кафанов: то, что сделали Буну и Акинфеев, сопоставимо по значимости для Марокко и России

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Тренер голкиперов сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов сравнил вклад в успех своих команд российского вратаря Игоря Акинфеева на ЧМ-2018 и марокканца Ясина Буну на ЧМ-2022.
Фото: ПФК ЦСКА
- То, что сделали Яссин Буну и Игорь Акинфеев, сопоставимо по значимости для Марокко и России. Для нас это имело большое значение, для них - тоже. В том огромном успехе, которого мы добились, попав в восьмерку сильнейших на ЧМ, есть огромный вклад Игоря, - цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Сборная России на Чемпионате мира-2018 пробилась в четвертьфинал, победив на стадии 1/8 финала в серии пенальти команду Испании (1:1, пен. 4:3) благодаря спасениям голкипера Игоря Акинфеева. На ЧМ-2022 аналогичного успеха добилась сборная Марокко, которая также на стадии 1/8 финала выбила из турнира Испанию (0:0, пен. 3:0) благодаря отличной игре вратаря Яссина Буну.


ЧМ-2018 ЧМ-2022 Сборная России Сборная Марокко Сборная Испании Акинфеев Кафанов
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