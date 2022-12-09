Карпин: на ЧМ меня удивили Франция и Англия. Англия не лучшим образом выглядела в Лиге наций, а у Франции были протесты

Главный тренер "Ростова" и сборной России
высказался о чемпионате мира по футболу-2022, проходящем сейчас в Катаре.
– Успел отдохнуть, но по футболу абсолютно не соскучился. Чемпионат мира идет, что-то смотрю. Собираюсь сегодня посмотреть матч Бразилия – Хорватия. Меня удивили Франция и Англия. Не ожидал такого от них. Англия не лучшим образом выглядела в Лиге наций, а у Франции, по слухам, были протесты, – цитирует Карпина Sport24
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Сборные Англии и Франции сыграют между собой уже завтра, 10 декабря, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2022. Их матч запланирован на 22:00 по московскому времени. До этого, на стадии 1/8 финала, англичане крупно обыграли сборную Сенегала (3:0), а французы выбили из турнира сборную Польшу, обыграв их со счетом 3:1. У сборной Франции голы забивали Килиан Мбаппе, оформивший дубль, и Оливье Жиру. Со стороны Польши единственный мяч забил Роберт Левандовски, забивший с одиннадцатиметровой отметки на последней минуте матча. Победитель пары Англия – Франция в полуфинале встретится с лучшим в противостоянии Марокко – Португалия, которые сыграют между собой также завтра, в 18:00.