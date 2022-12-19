Головин: финал ЧМ-2022? Великий матч, который войдет в историю мирового футбола

Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился впечатлениями от финального матча чемпионата мира 2022.
"Что и говорить, получился великий матч. Финал, который войдет в историю мирового футбола. В принципе все могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один", — цитирует Головина "Чемпионат
".
В финале мирового первенства в Катаре сошлись сборные Аргентины и Франции. По итогам основного времени на табло сохранялся ничейный счет – 2:2. В овертайме команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти победу добыла команда Аргентины. Для Месси это первая победа на чемпионате мира в профессиональной карьере.