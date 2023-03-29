- Все новости и слухи о том, что матч между сборными Ирака и России мог не состояться, а также факт того, что наша Федерация футбола медлила с решением, играть товарищескую встречу в России или нет - неправда. Всё было спланировано заранее и согласовано с РФС. Что касается будущего сотрудничества, то повторю еще раз: мы хотели бы сыграть еще один матч со сборной России, - передает слова Имада Sport24.
26 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялась товарищеская встреча между национальными сборными России и Ирака. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина, забитые голы записали на свой счет Антон Миранчук и Сергей Пиняев. При этом, хотя дата проведения матча была известна заранее и подготовка к нему шла заблаговременно, официальное объявление об игре с Ираком со стороны Российского футбольного союза последовало только 23 марта - за 3 дня до события.
Пресс-секретарь сборной Ирака: все слухи о том, что матч Россия - Ирак мог не состояться - неправда
Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч со сборной России в Санкт-Петербурге мог не состояться.
Фото: РФС