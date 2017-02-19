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Адам Лаллана подпишет с "Ливерпулем" новый контракт

Полузащитник Адам Лаллана подпишет новый контракт с "Ливерпулем". Об этом сообщает британское издание The Sun. Согласно новому соглашению, которое будет рассчитано до 2021 году, футболист будет получать ?150 тысяч в неделю

Нынешнее контракт игрока с клубом истекает через два года, однако "Ливерпуль" намерен уже сейчас переподписать договор с 28-летним игроком сборной Англии. Общая сумма соглашения составит ?31,2 млн.

Лаллана перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2014 году за ?25 млн. В нынешнем сезоне он провел за команду 27 матчей и забил семь мячей.

"Газета.ру"
Теги: Лаллана Ливерпуль
Сегодня, 09:12
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