Адам Лаллана подпишет с "Ливерпулем" новый контракт

Полузащитник Адам Лаллана подпишет новый контракт с "Ливерпулем". Об этом сообщает британское издание The Sun. Согласно новому соглашению, которое будет рассчитано до 2021 году, футболист будет получать ?150 тысяч в неделюНынешнее контракт игрока с клубом истекает через два года, однако "Ливерпуль" намерен уже сейчас переподписать договор с 28-летним игроком сборной Англии. Общая сумма соглашения составит ?31,2 млн.Лаллана перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2014 году за ?25 млн. В нынешнем сезоне он провел за команду 27 матчей и забил семь мячей.