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США примут Кубок Америки-2020, дальше турнир будет проводиться в год Евро

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) приняла решение синхронизировать проведение Кубка Америки с чемпионатами Европы.

В 2019 году турнир примет Бразилия. В 2023 году Кубок Америки должен был пройти в Эквадоре, однако страну лишили этого права.

Высокие доходы от юбилейного Кубка Америки-2016 в США повлияли на решение КОНМЕБОЛ снова делегировать этой стране право проведения турнира в 2020 году.

С Кубка Америки-2020 турнир будет проводиться в один год с Евро. При этом сохранится новая формула – играть будут команды не только из Южной Америки, а также из Северной.

Sports.ru
Сегодня, 18:01
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