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США примут Кубок Америки-2020, дальше турнир будет проводиться в год Евро
Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) приняла решение синхронизировать проведение Кубка Америки с чемпионатами Европы.
В 2019 году турнир примет Бразилия. В 2023 году Кубок Америки должен был пройти в Эквадоре, однако страну лишили этого права.
Высокие доходы от юбилейного Кубка Америки-2016 в США повлияли на решение КОНМЕБОЛ снова делегировать этой стране право проведения турнира в 2020 году.
С Кубка Америки-2020 турнир будет проводиться в один год с Евро. При этом сохранится новая формула – играть будут команды не только из Южной Америки, а также из Северной.
Sports.ru
В 2019 году турнир примет Бразилия. В 2023 году Кубок Америки должен был пройти в Эквадоре, однако страну лишили этого права.
Высокие доходы от юбилейного Кубка Америки-2016 в США повлияли на решение КОНМЕБОЛ снова делегировать этой стране право проведения турнира в 2020 году.
С Кубка Америки-2020 турнир будет проводиться в один год с Евро. При этом сохранится новая формула – играть будут команды не только из Южной Америки, а также из Северной.
Sports.ru
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