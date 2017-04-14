Джибриля Сиссе обвинили в причастности к делу о шантаже Вальбуэна

Бывшему нападающему сборной Франции Джибрилю Сиссе мог участвовать в шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна. Как сообщает Le Parisien, экс-футболисту "Ливерпуля", "Кубани" и многих других клубов предъявили официальные обвинения по данному делу.Адвокат Сиссе заявил, что его клиент принял к сведению обвинения, а также рассчитывает подтвердить свою непричастность к произошедшему.В ноябре 2015 года в СМИ появилась информация о том, что Вальбуэна подвергся шантажу со стороны партнеров по сборной Франции. У полузащитника вымогали деньги, угрожая обнародовать компрометирующие видеозаписи.