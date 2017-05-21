Асмир Бегович: дисквалификация за симуляции сделает футбол справедливее

Вратарь "Челси" Асмир Бегович считает, что решение Английской премьер-лиги дисквалифицировать игроков за симуляцию на поле сделает футбол справедливее."Вообще-то я не думаю, что "нырки" идут на пользу целостности игры и ее общему восприятию. Думаю, что игроки должны быть честными и пытаться оставаться на ногах после незначительных контактов. И уж особенно это недопустимо в английском футболе, здесь за "нырки" всегда старались наказывать жестче.Но во время матча можно пропустить симуляции или купиться на них, поэтому я считаю, что в подобных случаях нужно дисквалифицировать игроков задним числом. Надеюсь, что от этого футбол станет справедливее", — цитирует Беговича Sky Sports.