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Асмир Бегович: дисквалификация за симуляции сделает футбол справедливее

Вратарь "Челси" Асмир Бегович считает, что решение Английской премьер-лиги дисквалифицировать игроков за симуляцию на поле сделает футбол справедливее.

"Вообще-то я не думаю, что "нырки" идут на пользу целостности игры и ее общему восприятию. Думаю, что игроки должны быть честными и пытаться оставаться на ногах после незначительных контактов. И уж особенно это недопустимо в английском футболе, здесь за "нырки" всегда старались наказывать жестче.

Но во время матча можно пропустить симуляции или купиться на них, поэтому я считаю, что в подобных случаях нужно дисквалифицировать игроков задним числом. Надеюсь, что от этого футбол станет справедливее", — цитирует Беговича Sky Sports.

"Газета.ру"
Сегодня, 12:10
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
соглашусь, но ведь есть еще и куча спорных моментов, когда мнения расходятся


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Регистрация: 27.12.2010
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