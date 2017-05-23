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"Реал" объявил о трансфере 16-летнего игрока "Фламенго"

Мадридский "Реал" объявил о трансфере 16-летнего нападающего "Фламенго" Винисиуса Жуниора. Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

Трансфер вступит в силу в июле 2018 года. Сам футболист продолжит выступать за бразильский клуб до июля 2019 года.

По итогам розыгрыша Примеры "Реал" с 93 очками в активе оформил титул чемпиона Испании.

"Газета.ру"
Теги: Реал Фламенго
Сегодня, 20:42
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