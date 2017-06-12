Тьяго Мотта продлит контракт с "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Тьяго Мотта продлит контракт с парижской командой еще на один сезон, сообщает RMC."Могу подтвердить, что Тьяго останется в "ПСЖ". Это соглашение, которое касается не только следующего сезона. Тьяго очень счастлив в Париже. У меня есть подтверждение от представителей клуба о проекте, в котором для Тьяго есть место. Это самое главное", — приводит портал слова агента игрока Алессандро Канови.Сообщается, что после истечения нового контракта в конце сезона-2017/18 Мотта станет главным тренером молодежной команды "ПСЖ".