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Юрген Клопп контактировал с представителями игрока "Монако" Мбаппе?

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп контактировал с представителями нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Специалист провел предварительные переговоры со стороной 18-летнего француза, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Мбаппе провел 29 матчей (17 — с первых минут), в которых забил 15 мячей.
Теги: Клопп Мбаппе Ливерпуль Трансферы Монако
Вчера, 22:09
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№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Юрген Клопп контактировал с представителями игрока "Монако" Мбаппе?

это нам вопрос что ли?на то откуда знать?
ты нет толковый ссылок ни на что


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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