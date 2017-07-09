Вратарь сборной Мексики Очоа перешёл в бельгийский "Стандарт"

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, в минувшем сезоне выступавший в «Гранаде» на правах аренды, продолжит карьеру в Бельгии. Контракт Очоа с «Малагой» истек в конце июня, и игрок стал свободным агентом, после чего подписал соглашение со «Стандардом», информирует пресс-служба льежского клуба. Срок контракта не уточняется.В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии «Стандард» занял девятое место в итоговой турнирной таблице.31-летний Очоа по ходу карьеры выступал за мексиканскую «Америку», «Аяччо», «Малагу» и «Гранаду».