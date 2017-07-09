Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вратарь сборной Мексики Очоа перешёл в бельгийский "Стандарт"

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, в минувшем сезоне выступавший в «Гранаде» на правах аренды, продолжит карьеру в Бельгии. Контракт Очоа с «Малагой» истек в конце июня, и игрок стал свободным агентом, после чего подписал соглашение со «Стандардом», информирует пресс-служба льежского клуба. Срок контракта не уточняется.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии «Стандард» занял девятое место в итоговой турнирной таблице.

31-летний Очоа по ходу карьеры выступал за мексиканскую «Америку», «Аяччо», «Малагу» и «Гранаду».

Чемпионат
Теги: Стандард Сборная Мексики
Вчера, 23:36
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 00:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Забавно, звезда больших турниров и ни одного большого клуба в карьере

Очень куражный вратарь. Ещё во время ЧМ-14, когда его начали нахваливать, комментаторы отмечали, что в играх за клуб ошибается значительно чаще, в том числе и грубо.
Регистрация: 21.11.2009
№1 Написал: Romgus Самара (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Забавно, звезда больших турниров и ни одного большого клуба в карьере
Регистрация: 2.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.