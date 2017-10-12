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Фанаты "Днепра" побили президента "Днепра-1"

Болельщики "Днепра" напали и побили президента клуба "Днепр-1" Юрия Березу во время матча команд в 16-м туре второй лиги чемпионата Украины, сообщает Sportarena.com.

Отмечается, что фанаты были неблагожелательно настроены к сопернику еще до матча. Они вывесили баннер со словами "Мы сломаем вам березу и развалим ваш причал".
В перерыве встречи они забрались на сектор соперников и завязали драку, в ходе которой несколько ударов по лицу получил и Береза. Травмы получили и болельщики "Днепра-1", у которых отобрали баннер и барабан. Их аттрибутика была сожжена на секторе фанатов.
Теги: Днепр
Сегодня, 00:42
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