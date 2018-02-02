УЕФА может отстранить греческий "Панатинаикос" от еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать греческий клуб "Панатинаикос" на один сезон из-за просроченной кредитной задолженности.По информации пресс-службы УЕФА, клуб будет отстранен от участия в турнирах под эгидой организации, если он не выплатит кредитную задолженность до 1 марта 2018 года. Помимо этого руководству клуба поручено заключить соглашение с кредиторами в случае, если закрыть долги не представляется возможным.Также "Панатинаикос" получил штраф в размере €200 тысяч. Половина от этой суммы является условной, но станет реальной, если клуб не выполнит необходимые условия в срок.Сообщается, что руководству "Панатинаикоса" разрешено оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде.