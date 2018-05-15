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Роберто Манчини: хочу поднять сборную Италии на вершину мира

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свое назначение.

"Меня переполняют эмоции. Руководить главной командой родной страны – это не самое заурядное дело. Раньше я приезжал в сборную Италии в качестве игрока, а теперь ее возглавлю, это просто невероятно.

Я хочу поднять сборную Италии на вершину мира, у нас все получится. Если мы будем усердно работать, то добьемся этого", – передает слова Манчини Football Italia.
Теги: Манчини Сборная Италии
Сегодня, 14:58
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№2 Написал: Непобедимый 53 Москва (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он поднимет сборную Италии на вершину мира только вместе с Фурсенко .
Регистрация: 15.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 16:16) #
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