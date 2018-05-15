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Роберто Манчини: хочу поднять сборную Италии на вершину мира
Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свое назначение.
"Меня переполняют эмоции. Руководить главной командой родной страны – это не самое заурядное дело. Раньше я приезжал в сборную Италии в качестве игрока, а теперь ее возглавлю, это просто невероятно.
Я хочу поднять сборную Италии на вершину мира, у нас все получится. Если мы будем усердно работать, то добьемся этого", – передает слова Манчини Football Italia.
"Меня переполняют эмоции. Руководить главной командой родной страны – это не самое заурядное дело. Раньше я приезжал в сборную Италии в качестве игрока, а теперь ее возглавлю, это просто невероятно.
Я хочу поднять сборную Италии на вершину мира, у нас все получится. Если мы будем усердно работать, то добьемся этого", – передает слова Манчини Football Italia.
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