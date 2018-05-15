Роберто Манчини: хочу поднять сборную Италии на вершину мира

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свое назначение."Меня переполняют эмоции. Руководить главной командой родной страны – это не самое заурядное дело. Раньше я приезжал в сборную Италии в качестве игрока, а теперь ее возглавлю, это просто невероятно.Я хочу поднять сборную Италии на вершину мира, у нас все получится. Если мы будем усердно работать, то добьемся этого", – передает слова Манчини Football Italia.