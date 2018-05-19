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ПАОК заинтересован в услугах Понтуса Вернблума

Экс-хавбек ЦСКА Понтус Вернблум может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

31-летнему шведу предложил контракт на 3 года греческий ПАОК. Доход Вернблума за это время может составить 3,6 миллиона евро.

Sport24
Теги: Вернблум
Сегодня, 14:59
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