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Марек Гамшик получил предложение от китайского клуба

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Гамшик получил предложение от китайского клуба.

Итальянская газета Corriere del Mezzogiorno сообщает, что футболисту был предложен контракт на три года, за которые капитан неаполитанцев может заработать €30 млн. 30-летний хавбек сборной Словакии близок к тому, чтоюы покинуть "Наполи".

Помимо Гамшика Неаполь могут покинуть бельгийский вингер Дрис Мертенс и итальянский полузащитник Жоржиньо.

"Газета.ру"
Теги: Гамшик Наполи
Вчера, 22:37
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