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Джо Харт может оказаться в США

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт этим летом скорее всего, сменит команду. По информации Talk Sport, 31-летнего англичанина хочет приобрести клуб MLS "Нью-Йорк Сити".

В этом сезоне Харт на правах аренды выступал за "Вест Хэм". На его счету 23 сыгранных матча, в которых он пропустил 42 гола.
Теги: Харт Нью-Йорк Манчестер Сити
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