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Мартин Шкртел присоединится к Джеррарду в "Рейнджерс"

По информации The Scottish Sun, защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел, скорее всего, продолжит карьеру в «Рейнджерс».

Трансфер 33-летнего словака обойдется шотландцам в 3,1 млн евро. Контракт будет рассчитан на 3 года.

Защитник отлично знаком новому главному тренеру клубу из Глазго Стивену Джеррарду по совместной игровой карьере в "Ливерпуле".
Теги: Шкртел Рейнджерс Джеррард
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