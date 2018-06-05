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Давид де Хеа: я счастлив в "Манчестер Юнайтед"

Голкипер сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа прокомментировал свое будущее.

"Я спокоен. Меня все устраивает в Англии. Можно даже сказать, что я счастлив в "Манчестер Юнайтед".

Сейчас самая важная дата для меня – 15 июня. Нашей сборной на чемпионате мира нужно выступить хорошо, насколько это возможно", – цитирует де Хеа Goal.

Ранее сообщалось об интересе к испанцы со стороны "Реала".
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед Реал
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