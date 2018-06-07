Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4361
Ситуация на юго-востоке Украины 119575
КБ-Гостевая 26710
Зенит 104686
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Mузыка 5722

Новости партнеров

Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене

Защитник "Баварии" Давид Алаба подтвердил, что останется в клубе этим летом.

"Я остаюсь в Мюнхене. У меня действующий контракт до 2021 года. Здесь я себя очень хорошо чувствую, я счастлив.

С нашим составом у нас абсолютно точно есть потенциал продолжать и дальше доходить до финальных стадий Лиги чемпионов.

Руководство "Баварии" за последние годы уже не раз демонстрировало, насколько у него много опыта в создании больших команд, которые добиваются успеха в Лиге чемпионов", — цитирует Алабу Bild.
Теги: Алаба
Сегодня, 11:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:34) #
  • 0
  •  (0)

Значит Альба останется в Барселоне.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.