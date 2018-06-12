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Александр Жиров продолжит карьеру в Германии

Бывший защитник "Енисея" Александр Жиров продолжит карьеру в клубе второго немецкого дивизиона "Зандхаузен", сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на два года.

Напомним, что Жиров также играл за такие команды, как "Краснодар", "Анжи" и "Томь".
Теги: Жиров Трансферы
Сегодня, 20:03
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3
(1)
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Без лишнего пиара как с головиным,потому что реально нужен
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: varlamovvvv Астрахань (Сегодня, 20:22) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Интерес хоть к нашим попёр
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну и правильно, 27 лет и пора за рубеж даже во второй дивизик не так то плохо, а может ещё и покажет себя и переедет в вышку
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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