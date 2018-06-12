Александр Жиров продолжит карьеру в Германии

Бывший защитник "Енисея" Александр Жиров продолжит карьеру в клубе второго немецкого дивизиона "Зандхаузен", сообщает пресс-служба команды.Соглашение рассчитано на два года.Напомним, что Жиров также играл за такие команды, как "Краснодар", "Анжи" и "Томь".