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Хосе Хурадо перейдет в "Аль-Ахли"

Полузащитник "Эспаньола" Хосе Хурадо продолжит карьеру в ОАЭ.

Как сообщает Marca, испанский футболист достиг договорённости о переходе в команду "Аль-Ахли".

В прошлом сезоне хавбек провёл в чемпионате Испании 29 матчей и отметился тремя голевыми передачами.
Теги: Хурадо
Сегодня, 13:40
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вышел в тираж? Жаль...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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