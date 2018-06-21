"Ювентус" объявил о подписании контракта с полузащитником Эмре Джаном

"Ювентус" объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Эмре Джаном, который ранее выступал за "Ливерпуль". Соглашение рассчитано на четыре года.Этим летом у Джана истёк контракт с мерсисайдцами, и он покинул клуб на правах свободного агента.