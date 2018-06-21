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"Ювентус" объявил о подписании контракта с полузащитником Эмре Джаном

"Ювентус" объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Эмре Джаном, который ранее выступал за "Ливерпуль". Соглашение рассчитано на четыре года.

Этим летом у Джана истёк контракт с мерсисайдцами, и он покинул клуб на правах свободного агента.
Теги: Джан Ювентус Трансферы
Сегодня, 19:25
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4
(1)
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:03) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ослы в трауре. Говорили им, что вам опять будет Хуанда во весь рамос из-за еврейской жадности stuck_out_tongue_winking_eye
Теперь три девицы под окном будут рассказывать, как играли в Европе - Голый, Збагоев и Рукожоп


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:51) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
А Головин?

а головин сидит надеется и ждет,что за него дадут 25 лямов..


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так они головой и думают...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Головин?


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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