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Капитан сборной Южной Кореи перешел в "Ньюкасл"

Полузащитник "Суонси" и сборной Кореи Ки Сун-Юн продолжит карьеру в "Ньюкасле", сообщает официальный сайт клуба.

29-летний футболист поставил подпись под двухлетним контрактом с «сороками». Он перейдет в новый клуб в качестве свободного агента.

Ки Сун-Юн на ЧМ-2018 в двух стартовых матчах выводил своих партнеров на поле с капитанской повязкой. За "Суонси" он выступал с 2012 года.
Теги: Ньюкасл Суонси
Вчера, 23:03
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