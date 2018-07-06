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Александр Зинченко может продолжить карьеру в "Вулверхэмптоне"

"Вулверхэмптон" приобретет полузащитника Александра Зинченко у "Манчестер Сити", сообщает журналист Тим Нэш.

По его сведениям, клубы согласовали трансфер 21-летнего украинца. Сумма трансфера составит 16 млн фунтов.
Теги: Зинченко Вулверхэмптон Манчестер Сити
Сегодня, 09:12
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№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 10:03) #
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Да ему самое место в Карпатоне,или в Волынхеме
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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