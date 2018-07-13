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"Фулхэм" поборется с "Вулверхэмптоном" за Александра Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, главным претендентом на футболиста является "Вулверхэмптон", который готов заплатить рекордную для себя сумму трансфера — 18 млн евро. Однако в борьбу за полузащитника может включиться "Фулхэм". Лондонский клуб готов перебить предложение соперников и предложить Зинченко ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.

В прошедшем сезоне Зинченко провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
Теги: Зинченко Фулхэм Вулверхэмптон Манчестер Сити
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