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"Фулхэм" поборется с "Вулверхэмптоном" за Александра Зинченко
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, главным претендентом на футболиста является "Вулверхэмптон", который готов заплатить рекордную для себя сумму трансфера — 18 млн евро. Однако в борьбу за полузащитника может включиться "Фулхэм". Лондонский клуб готов перебить предложение соперников и предложить Зинченко ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.
В прошедшем сезоне Зинченко провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
Как сообщает The Telegraph, главным претендентом на футболиста является "Вулверхэмптон", который готов заплатить рекордную для себя сумму трансфера — 18 млн евро. Однако в борьбу за полузащитника может включиться "Фулхэм". Лондонский клуб готов перебить предложение соперников и предложить Зинченко ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.
В прошедшем сезоне Зинченко провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
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