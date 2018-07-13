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Форвард "Интера" Эдер перешел в клуб китайской Суперлиги

Форвард "Интера" Эдер продолжит карьеру в Китае.

Итальянский футболист бразильского происхождения подписал контракт с "Цзянсу Сунин".

31-летний Эдер выступал за "Интер" с 2016 года.

TransferMarkt China
Теги: Интер Эдер
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