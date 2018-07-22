A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Интер" заинтересован в приобретении Артуро Видаля

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Corriere dello Sport.

"Бавария" требует 30 миллионов евро за 31-летнего хавбека сборной Чили.

В минувшем сезоне Видаль провел 35 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Теги: Видаль Интер Бавария
Сегодня, 20:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.