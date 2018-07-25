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Робин Ольсен подписал контракт с "Ромой"

Голкипер сборной Швеции и "Копенгагена" Робин Ольсен стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Соглашение подразумевает бонусы в размере д 3,5 млн. 28-летний Ольсен подписал 5-летний контракт до 30 июня 2023 года.
Теги: Рома Трансферы
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