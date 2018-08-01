Андрей Лунин провел первую игру за мадридский "Реал"

"Реал" в перерыве матча международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед" заменил вратаря.Вместо Кико Касильи на поле вышел украинский новичок команды Андрей Лунин.Это дебютная игра для 19-летнего украинца в футболке "сливочных".