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Андрей Лунин провел первую игру за мадридский "Реал"

"Реал" в перерыве матча международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед" заменил вратаря.

Вместо Кико Касильи на поле вышел украинский новичок команды Андрей Лунин.

Это дебютная игра для 19-летнего украинца в футболке "сливочных".
Теги: Реал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:33
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№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 09:36) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
а что сложно было написать как играл пропустил или нет?


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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