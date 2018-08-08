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"Ливерпуль" выиграл 4 матча подряд с общим счетом 14:3

"Ливерпуль" в товарищеском матче победил "Торино" (3:1).

Это уже 4 победа команды подряд. До этого "Ливерпуль" победил в товарищеском матче "Наполи" (5:0), а также "Манчестер Юнайте" (4:1) и "Манчестер Сити" (2:1). Проиграл "Ливерпуль" только "Боруссии" - 1:3.
Теги: Ливерпуль
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