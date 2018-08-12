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Экс-полузащитник "Интера" Оби перешел в "Кьево"

Бывший полузащитник миланского "Интера" Джоэль Оби перешел в "Кьево".

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, контракт 27-летнего нигерийского хавбека с клубом из Вероны рассчитан на три года. Оби подписал контракт с "Кьево" в статусе свободного агента.

Последним клубом Оби был "Торино", где в минувшем сезоне он забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 25 играх Серии А.

"Газета.ру"
Теги: Интер Кьево
Сегодня, 11:11
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