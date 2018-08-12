Экс-полузащитник "Интера" Оби перешел в "Кьево"

Бывший полузащитник миланского "Интера" Джоэль Оби перешел в "Кьево".Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, контракт 27-летнего нигерийского хавбека с клубом из Вероны рассчитан на три года. Оби подписал контракт с "Кьево" в статусе свободного агента.Последним клубом Оби был "Торино", где в минувшем сезоне он забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 25 играх Серии А.