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Лука Модрич поблагодарил Чорлуку за выступление за сборную Хорватии

Полузащитник "Реала" Лука Модрич и сборной Хорватии поблагодарил защитника "Локомотива" Ведрана Чорлука за совместное выступление за национальную команду.

"Ты играл элегантно, а теперь ты говоришь нам "проща"… Мне жаль, что мы больше не сможем защищать цвета нашей сборной, но я счастлив, что в этих футболках нам удалось достичь величайшего успеха в нашей истории. Твоя майка сборной Хорватии всегда будет одной из самых важных. Спасибо, Ведран!", – написал Лука Модрич в инстаграме.
Теги: Модрич Чорлука Сборная Хорватии
Сегодня, 12:47
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