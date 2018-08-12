Лука Модрич поблагодарил Чорлуку за выступление за сборную Хорватии

Полузащитник "Реала" Лука Модрич и сборной Хорватии поблагодарил защитника "Локомотива" Ведрана Чорлука за совместное выступление за национальную команду."Ты играл элегантно, а теперь ты говоришь нам "проща"… Мне жаль, что мы больше не сможем защищать цвета нашей сборной, но я счастлив, что в этих футболках нам удалось достичь величайшего успеха в нашей истории. Твоя майка сборной Хорватии всегда будет одной из самых важных. Спасибо, Ведран!", – написал Лука Модрич в инстаграме.