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Александр Алиев: я в политику никогда не лез, но Крым принадлежит Украине

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев высказался о вхождении Крыма в состав России.

"Крым? Я в политику никогда не лез, но Крым принадлежит Украине", – заявил Алиев.

33-летний Алиев имеет украинский и российский паспорт.

Sport.ua
Теги: Алиев Локомотив
Сегодня, 09:24
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№15 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:09) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Крым был, есть и всегда будет российским, это факт, как бы кто к этому не относился.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№14 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 10:09) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Не политик, так какого лезешь со своими тупыми мозгами. Беда наша общая что всякие спортсмены, артисты как раз то и занимаются не своим делом.
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:03) #
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online

Цитата: jarny
такое возможно, только если в Москве свои майдауны победят

Был же у вас Боря Ельцин, был расстрел парламента в 1993 и две гражданские войны с Чечней. Нет никакой гарантии, что в очередной раз в своей истории Россия не влезет в какую-нибудь жoпу. Путин у вас не вечный, после него может произойти что угодно. Да и на Украине все может поменяться в лучшую сторону. И вот тогда Крым запросто может вспомнить о своем украинском прошлом. Отпустите их в таком случае или бомбить начнете?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№12 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:02) #
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По винам Энкермана соскучился.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: jarny (Сегодня, 09:58) #
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online

Shekel,
такое возможно, только если в Москве свои майдауны победят
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№10 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 09:55) #
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online

Цитата: yanus0407
Обратно его никто не отдаст.

А если крымчане не вывезут реформ и захотят выйти из состава РФ, неужели РФ не пойдет навстречу крымскому народу, как в 2014? Что, сепарастами объявит и начнет АТО?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:55) #
  • 0
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Ну и зачем здесь размещать провокационные политические материалы?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№8 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 09:54) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какой смысл говорить о принадлежности Крыма? Чтобы чувствовать себя более комфортно? Крым принадлежит России хотя бы по праву сильного. Отдавать его никто не собирается. Все международные договоренности это не более чем попытка сформировать иллюзию равенства. Равенства же никакого нет. Есть сильные и есть слабые и каждый действует в своих интересах. Собственно Россия ничем не отличается от других в этом плане, разве что в инструментах проявления своей силы.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 09:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: conscience
Не нравится,что Крым принадлежит РФ?Ну идите и отберите:)
А если отобрать не можете,то сидите молча:)


Крым нам нужен на три буквы. Нам намного важнее мелководье возле него...)))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 09:46) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Крым был незаконно передан Украине, потом незаконно отобран. Беззаконие порождает беззаконие. Теперь Крым стал российским и пора бы уже всем с этим примириться. Обратно его никто не отдаст.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 09:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Пока РФ не расторгла все международные договоры, по которым признаёт территориально целостность и прежние границы Украины, то согласно российскому праву Крым законным образом принадлежит Украине. По общему правилу и российской конституции международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством. Правовой смыл тут в том, что международный договор нельзя изменить внутренними законами. Желаете избавиться от накладываемых международным соглашением обязательств? Извольте денонсировать межгосударственный договор, и никак иначе.

Ну ничего все прекрасно забыли международные договоры,когда СССР разваливали и сейчас забудут. США вон просто уже Европу в колено-локтевую ставят,а те только вытираются международными договорами.
Не нравится,что Крым принадлежит РФ?Ну идите и отберите:)
А если отобрать не можете,то сидите молча:)
(Ситуация до боле напоимнает,как мексиканцы ноют,что Техас мол пренадлжит мексике)Вот уже почти 100 лет ноют.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 09:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Пока РФ не расторгла все международные договоры, по которым признаёт территориально целостность и прежние границы Украины, то согласно российскому праву Крым законным образом принадлежит Украине. По общему правилу и российской конституции международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством. Правовой смыл тут в том, что международный договор нельзя изменить внутренними законами. Желаете избавиться от накладываемых международным соглашением обязательств? Извольте денонсировать межгосударственный договор, и никак иначе.


Самое поганое в этом вопросе то, что фельдмаршал признался на "голубой глаз", что это МЫ провели референдум. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Santi33 СПб (Сегодня, 09:43) #
  • 0
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сейчас ватники налетят...
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:32) #
  • +2
  •  (8)
online

laughing

Хоть один бы человек сказал "это не мое дело" и закончил бы на этом фразу.

Никогда не лез, вот и сейчас не лезь.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 09:29) #
  • -4
  •  (12)
online

Пока РФ не расторгла все международные договоры, по которым признаёт территориально целостность и прежние границы Украины, то согласно российскому праву Крым законным образом принадлежит Украине. По общему правилу и российской конституции международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством. Правовой смыл тут в том, что международный договор нельзя изменить внутренними законами. Желаете избавиться от накладываемых международным соглашением обязательств? Извольте денонсировать межгосударственный договор, и никак иначе.
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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