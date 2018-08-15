Александр Алиев: я в политику никогда не лез, но Крым принадлежит Украине

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев высказался о вхождении Крыма в состав России."Крым? Я в политику никогда не лез, но Крым принадлежит Украине", – заявил Алиев.33-летний Алиев имеет украинский и российский паспорт.