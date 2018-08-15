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Артуро Видаль: обещаю, что мы умрем на поле ради "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал свой переход в стан сине-гранатовых во время презентации.

Также фанатам были представлены другие новички команды: Малком, Артур и Клеман Лангле.

"Большое вам спасибо за прием. Обещаю, что мы умрем на поле ради "Барселоны" и ее успехов. Будем интегрироваться в семью "Барселоны". Надеемся завоевать как можно больше трофеев с этой фантастической командой", — приводит слова Видаля Sport.es.

"Газета.ру"
Теги: Видаль Барселона
Сегодня, 21:20
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