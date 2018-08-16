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Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в "Бетис", сообщает Football Espana.

Испанский клуб намерен арендовать 21-летнего футболиста сборной Украины. Ранее "Сити" хотел отдать его в аренду в "Вулверхэмптон", но сам Зинченко отказался от перехода в стан "волков".

В прошлом сезоне он провел 14 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах и помог клубу стать чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги.
Теги: Зинченко Бетис Манчестер Сити
Сегодня, 12:42
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(1)
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (3)

Да так себе игрочишка,играл бы уж в Уфе
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
может может может может может
ну отдайте парня уже куда нибудь
то про Головина 100500 новостей, то Промес куда то постоянно сплавляется...этот всех переплюнул


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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