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Агент Ригони: сделка с "Аталантой" завершена

Представитель полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер подтвердил информацию о том, что 25-летний перейдет в "Аталанту".

Ранее сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что за аренду Ригони "Аталанта" заплатит 1 миллион евро. Также соглашение между клубами подразумевает опцию выкупа прав на игрока по завершении срока аренды. Это обойдется клубу из Бергамо в 15 миллионов евро.

"Сделка с "Аталантой" завершена, клубы договорились об аренде. Ригони перейдет в эту команду и будет выступать до конца сезона", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Ригони Зенит Аталанта
Сегодня, 18:33
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(2)
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AdreiPeterbyrg
хороший игрок. Жаль не раскрылся в Зените. Удачи.


Те, кто не хочет "рвать жопу" за Зенит, должны уябывать.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 18:40) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
хороший игрок. Жаль не раскрылся в Зените. Удачи.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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